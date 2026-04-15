Anne Hathaway hace referencia a la dictadura en Chile en medio de la promoción de la película “El diablo viste a la moda 2”

Anne Hathaway dejó una inesperada y comentada declaración que rápidamente generó debate en torno a la libertad de expresión en Chile, al mencionar el periodo de la dictadura y las consecuencias históricas que ha tenido el manifestar opiniones en el país.

La conversación se dio en una entrevista con Meganoticias, instancia en la que la actriz participaba junto a Meryl Streep en el marco de la promoción de “El diablo viste a la moda 2”, donde interpreta a la periodista Andy Sachs.

En medio del diálogo, la ganadora del Oscar fue consultada sobre el valor de la libertad de expresión en contextos donde esta no siempre está asegurada, lo que abrió paso a una reflexión que apuntó directamente a la realidad chilena y a su pasado político.

“Por supuesto, tengo que ser consciente de que estoy hablando con una periodista de Chile y de lo gravemente que se ha violado la libertad de expresión en tu país y el precio que se ha pagado por ello”, señaló.

“No quiero ser en absoluto simplista y decir, por ejemplo, que simplemente sigamos hablando, porque sé que muchísima gente en Chile está pagando un precio demasiado alto por luchar por el derecho a la libertad de expresión”, agregó.

Finalmente, la actriz cerró su reflexión con un llamado a la unidad en tiempos complejos: “Todos tenemos que unir nuestras fuerzas y permanecer unidos en estos momentos y saber realmente de qué lado de la historia queremos estar”.

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