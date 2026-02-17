Anne Hathaway domina 2026 con seis estrenos y dos secuelas que prometen arrasar en taquilla

Anne Hathaway no frena y este 2026 se posiciona en el centro de la industria cinematográfica con seis estrenos que la muestran en su versión más versátil. Secuelas esperadas, thrillers psicológicos y superproducciones marcan una agenda que la llevará de la alfombra roja primaveral a la temporada navideña sin pausa.

“Es el desafío laboral e interpretativo más grande que he tenido”, deslizan desde su entorno sobre un año en el que la actriz pasa del drama musical a la ciencia ficción y la comedia romántica sin escalas.

REVISA SUS PRÓXIMAS PELÍCULAS:

1. El regreso más esperado: The Devil Wears Prada 2

El 01 de mayo llega la secuela del clásico que la catapultó a la fama tras The Devil Wears Prada (El diablo viste a la moda). Hathaway vuelve a encarnar a Andy Sachs, acompañada por Meryl Streep y Emily Blunt.

La historia retoma el universo de la revista Runway en plena era digital, donde sus protagonistas deberán adaptarse a una industria editorial en crisis. “El reencuentro promete nostalgia, pero también nuevas tensiones”, anticipan desde la producción.

2. Mother Mary: drama, música y heridas del pasado

El 17 de abril se estrena este drama dirigido por David Lowery. Hathaway interpreta a una estrella pop en crisis que intenta reinventarse mientras enfrenta fantasmas personales.

La trama explora la relación con su antigua amiga y diseñadora, Sam Anselm, interpretada por Michaela Coel. “Es una mirada intensa sobre el precio de la fama y la fragilidad de la identidad”, describen quienes ya pudieron ver avances del film.

3. The Odyssey: épica mitológica bajo la dirección de Christopher Nolan

El 17 de julio aterriza una de las superproducciones más ambiciosas del año. Adaptación de la obra de Homero, la película presenta a Hathaway como Penélope, esposa de Ulises (interpretado por Matt Damon).

Rodada en Grecia, Italia, Marruecos, Escocia e Islandia, la cinta combina mitología, acción y tecnología de vanguardia. “Es una recreación monumental que busca redefinir la épica clásica”, señalan desde el equipo creativo.

4. Flowervale Street: ciencia ficción con giro inesperado

El 14 de agosto Hathaway cambia de registro con este thriller dirigido por David Robert Mitchell. Ambientada en los años 80, la historia muestra a un vecindario que, tras una tormenta, regresa a una suerte de era prehistórica con criaturas extintas y amenazas desconocidas.

La actriz interpreta a una madre sobreprotectora que lucha por la supervivencia de su familia. “Es una propuesta arriesgada, inquietante y muy distinta a lo que el público espera”, aseguran fuentes cercanas.

5. Verity: secretos y manipulación

El 2 de octubre llega la adaptación de la novela de Colleen Hoover, dirigida por Michael Showalter. Hathaway interpreta a Verity Crawford, una escritora rodeada de oscuros secretos.

Comparte elenco con Dakota Johnson y Josh Hartnett. “El thriller psicológico juega con la moral y la percepción de la verdad, manteniendo al espectador al borde del asiento”, adelantan.

6. The Princess Diaries 3: la vuelta de una reina

El año cerraría con el regreso de Mia Thermopolis en la tercera entrega de la saga iniciada con The Princess Diaries. Aunque sin fecha confirmada, se espera su estreno en la temporada navideña.

Mia, ahora reina de Genovia, enfrentará nuevos desafíos para preservar la corona y asegurar la sucesión. “La intención es recuperar el encanto original y conectar con la generación que creció con la franquicia”, adelantó la producción.

Con seis estrenos en doce meses, Anne Hathaway demuestra que atraviesa uno de los momentos más sólidos y demandados de su carrera. Drama, comedia, thriller y épica: 2026 tiene una protagonista indiscutida.

