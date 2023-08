Anita Alvarado recordó a su fallecido hermano: “Bien muerto está”

La noche de este jueves, Canal 13 estrenó en pantalla su nuevo estelar “El Purgatorio”, donde Ignacio Gutiérrez recibió como primeras invitadas a Cathy Barriga y Anita Alvarado.

Esta última protagonizó un íntimo momento con las canalizadoras que participan del espacio, Vanessa Daroch y Marjorie Ulloa, donde la primera logró contactarse con el fallecido hermano de la exGeisha chilena, quien murió a los 25 años.

“Bien muerto está, porque mi mamá no dormía por él, fue un niño muy malagradecido. Nos robó todo”, confesó Alvarado al hablar de su familiar fallecido, de quien relató que era drogadicto, por lo que en su entorno sufrieron mucho.

“Mi hermano me llevó a la humillación más grande, y humillarse no es ser prostituta. Me dijo que tenía que acompañarlo a comprar drogas, y me sentí una fracasada. El consumidor no se conforma con consumir solo, quiere que el otro también se consuma”, agregó.

Cabe descartar que, fue la propia Anita Alvarado quien ganó el capítulo, ya que gracias a la votación popular obtuvo un pase al “Paraíso”, ganando pasajes al Caribe para ir con su familia, mientras que Cathy Barriga, en tanto, fue a parar al “Infierno”.

PURANOTICIA