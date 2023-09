Anita Alvarado denuncia "maltrato" de la PDI durante incidente en el aeropuerto

Anita Alvarado denunció maltrato de parte de detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) y subió a redes sociales imágenes de supuestos moretones que le dejó un oficial durante el incidente que protagonizó en el aeropuerto este viernes.

Cabe recordar que la geisha fue detenida por agresión y formalizada este sábado.

"Estaba acompañando a mi amiga, corriendo a que pudiera tomar su vuelo porque se nos pasó la hora. Con la adrenalina, pasé accidentalmente a un lugar donde no podía ingresar, y así quedé por el maltrato de un funcionario de la PDI, el cual me trató como delincuente y criminal", escribió junto con mostrar sus manos y muñecas.

Luego, contó que el detective la arrojó al suelo, le lesionó la muñeca y la dejó con "varios moretones en partes de mi cuerpo, sin contar los dolores que me dejó en la cervical, los cuales me tengo que ir a ver mañana. Un hombre más grande que yo, una mujer que no merecía este trato".

"No soy ninguna víctima, pero tampoco una criminal. Lo más impresionante es que ellos fueron los que mandaron el comunicado a la prensa. Las cámaras del aeropuerto mostrarán la verdad y quién empezó con los malos tratos", concluyó en su mensaje en su cuenta de Instagram.

De acuerdo a la PDI, los hechos ocurrieron cuando Anita Alvarado traspasó la mampara de Policía Internacional sin permiso, por lo cual le pidieron que saliera. No obstante, reaccionó indignada y agredió a un oficial de la PDI.

La policía también indicó que la mujer se encontraba "en estado de ebriedad" al momento de la agresión, por lo que fue detenida y puesta a disposición de la Fiscalía Metropolitana Occidente. Tras ser formalizada, quedó con las medidas cautelares de firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima.

Sobre la supuesta ingesta de alcohol, Alvarado reconoció a Las Últimas Noticias que "sí, tomé cervezas, pero en la constatación de lesiones en el SAPU no me hicieron un alcotest ni exámenes de sangre, y quiero que muestren las pruebas. El doctor no me revisó y yo tenía lesiones en mis muñecas".

