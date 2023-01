Anita Alvarado anunció querella contra Daniela Aránguiz: “La pelea viene de verdad”

Este domingo, la historia entre Anita Alvarado y Daniela Aránguiz tuvo un nuevo capítulo, ya que la primera anunció que interpondrá una querella por calumnias e injurias en contra de la ex chica “Mekano”.

A través de una transmisión en vivo en su cuenta personal de Instagram, la que superó las más de 28 mil personas conectadas, quien es popularmente conocida como la “Geisha chilena”, comunicó que realizará la demanda contra la exesposa del exfutbolista nacional Jorge Valdivia, además de los programas donde realizó sus declaraciones, el espacio de espectáculos donde se desempeña como panelista “Zona de estrellas”, y “Buenas noches a todos” de TVN.

“Patética, ya te hicimos una querella. Esto qué significa, y escucha bien, y entiende bien, y ojalá tengas una amiga que te aclare, y que te limpie el cerebro, y te diga lo que puede pasar”, fue parte del mensaje de Anita en el registro, donde añadió que “con mis hijos no, con esto no te va a resultar. Ya interpusimos las querellas. El staff de mis abogados ya presentó las primeras querellas de varias, más querellas que se vienen en estos días, no en estos meses, porque acá hay más de un responsable, ya que el canal (Zona Latina) también tiene que responder no solo por lo que se dijo en su espacio de mí”.

“Ahora sí, la pelea viene de verdad. Si no entiendes con la querella penal por injurias y calumnias, que quiero que pidas disculpas públicas, y que digas: ‘Está bien mentí, porque mentiste en cada una de las cosas’”, complementó Alvarado.

Además, la ex “Geisha chilena”, se refirió a los anteriores dichos de Aránguiz, donde indicaba a Anita como la responsable del quiebre del matrimonio de sus suegros, y de recibir dinero por parte del padre de Jorge Valdivia. “Jamás he recibido un peso de todos ustedes”, aclaró Alvarado.

“Les mentiste en la cara, te hiciste la víctima, cada cosa que dijiste es mentira, y no te arrugaste para mentir. Esta se ganó el Óscar a la más mentirosa. Y no es que seas solo eso, sino que eres mala, eres capaz de inventar cualquier cosa con tal de que tu marido salga libre”, enfatizó Anita en sus declaraciones, agregando que “si no pides disculpas públicas, aclarando que en realidad mentiste, vamos por la demanda civil, donde todo ese dinero se va a ir a la gente de Viña que perdió sus casas”.

“Si no entiendes con la demanda civil, si la querella penal no es suficiente, entonces vas a entender por sentencia final. Tendrás que entender por otros hechos, que son delitos, y que involucran mucho a tu marido. Elige y capaz que ahora se te devuelva todo lo que has dicho estos años. Imagínate a un papá en la cárcel, sería terrible”, lanzó.

“Si quieres pelear, peleemos. No soy cualquier hueona, no soy cualquier tonta, no ando detrás de tu dinero ni el de tu suegro o tu marido. La única estúpida que cree que su es gente bonita, eres tú. Porque lo que es feo lo ves lindo, y lo lindo lo ves feo. Deja de inventar todo”, expuso Alvarado, quien continuó para concluir “esta mujer es una mentirosa (…) Yo no voy a ser igual que tú, voy a ser peor. Te di tres opciones. Muchas gracias, creo que es suficiente”.

