Angie Jibaja protagonizó supuesta pelea y terminó arrestada por la policía peruana

La modelo peruana Angie Jibaja, protagonizó un confuso incidente en un hotel, y terminó con el arresto de ella y de otro sujeto, por parte de la policía peruana.

Todo esto habría pasado el martes, cuando la incaica fue captada a las afueras del departamento de su nueva pareja, Víctor Zamora, quien fue acusado de agresión física y psicológica por la mujer.

"Angie vino , como a las 7. Yo estaba durmiendo, estaba gritando mi nombre, decía ‘ábreme la puerta’. Por el intercomunicador me pidió perdón, me dijo que me amaba, que me quería, quería entrar a hablar conmigo, tenía cerveza en la mano y estaba con otra persona", señaló Zamora al diario “El Comercio”.

Tras no tener respuesta la ex “Doble Tentación”, se retiró y fue captada por un grupo de hombres en la calle,los cuales sostenían un paquete no identificado y un encendedor. Luego se dividieron y ella con el sujeto (que al parecer serpia el mismo que la acompañó a la casa de su pareja), se metieron a un hotel.

La llamada a la policía se dio, cuando Jibaja y el hombre no habrían salido del hotel a la hora acordada, por lo que, tras muchos llamados sin respuesta, se procedió a llamar a los agentes del orden público. Al mismo tiempo, otro huésped también había hecho un llamado a emergencias, puesto que habría escuchado una pelea, en la misma habitación donde estaba la pareja.

Tras la irrupción de la policía, la ex modelo se defendió diciendo que, "estaba jugando de manos con su pareja y bromeando, que las personas se encontraban exagerando las cosas (...)No salimos a la hora (del hotel), me quedé dormida y nada más. A la una tenía que salir, me quedé dormida, tanto chongo por eso", comentó ante las cámaras.

