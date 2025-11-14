Angie Alvarado sorprende desde Australia tras anunciar el nacimiento de su primer hijo

Esta vez la protagonista es la exchica reality Angie Alvarado, quien desde su nueva vida en Australia anunció la llegada de su primer hijo, desatando una ola de reacciones en redes.

La hija de la siempre mediática Anita Alvarado compartió en Instagram una serie de fotos del parto y del pequeño recién nacido, enterneciendo a sus seguidores. En la publicación escribió: "Bienvenido a nuestro mundo Rodolfo Kamke Alvarado! eres el regalo más lindo que Dios nos dio".

Su esposo, Rodolfo Kamke, tampoco se quedó atrás y dejó un mensaje que derritió a más de alguno: "Te amo hijo gracias por traernos esta infinita felicidad y alegría y a la Mamá más power del mundo, te amo".

Tras el anuncio, el feed se llenó de felicitaciones de varias figuras del espectáculo, entre ellas Alison Mandel, Michelle Carvalho, Mariela Sotomayor y Xephora Alvarado, su hermana menor, quienes no tardaron en sumarse al festejo virtual.

Cabe recordar que la pareja celebró su matrimonio en Sídney en junio de 2023, un enlace que ya entonces dio que hablar y ahora vuelve a estar en la mira con la llegada del nuevo integrante de la familia.

PURANOTICIA