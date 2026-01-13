Angelo Pierattini reaparece y entrega alentadora actualización sobre su salud tras grave accidente automovilístico

Luego de semanas marcadas por la incertidumbre, el músico chileno Angelo Pierattini entregó una alentadora actualización sobre su estado de salud. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el cantante confirmó que ya fue dado de alta tras el grave accidente automovilístico que sufrió a fines de diciembre y que hoy se encuentra en pleno proceso de recuperación.

El hecho ocurrió cuando Pierattini transitaba por la ruta 68 y fue impactado por otro vehículo, situación que lo dejó en estado crítico. En los días posteriores, su entorno informó que permanecía grave, mientras su esposa fue compartiendo avances sobre su evolución médica.

Esta vez fue el propio artista quien tomó la palabra para relatar lo vivido y agradecer el apoyo recibido durante este complejo periodo. “El 29 me chocaron, estuve grave, en coma, intubado varios días… fue un milagro salir de ahí“, escribió en su mensaje.

En la misma publicación, destacó el rol fundamental del acompañamiento espiritual y del equipo de salud que lo atendió. “Sus oraciones, actos de fé, espiritualidad, profundo amor y la expertiz del personal médico de la Mutual de Seguridad me tienen de alta y en pleno proceso de rehabilitación“, señaló.

Pierattini también dedicó palabras especiales a su círculo más cercano y expresó su anhelo de volver a los escenarios. “Agradezco a mis amigos, madre, padre, hermano y sobre todo a mi amada esposa. Estoy feliz, dando la lucha día a día pa’ reencontrarnos pronto en algún mágico escenario“.

Finalmente, tuvo un mensaje directo para quienes lo han acompañado desde la música y el cariño. “A sus fans, les comentó “mil gracias por esa conexión hermosa, sus comentarios, cooperaciones y a esta vida que nos cruzó por el simple hecho de amar la música, los quiero!!!!”.

