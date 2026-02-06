Angelo Pierattini reaparece tras grave accidente y agradece apoyo recibido

Más de un mes después del grave accidente automovilístico que lo mantuvo en estado crítico, el músico chileno Angelo Pierattini reapareció públicamente con un mensaje de agradecimiento dirigido a quienes siguieron de cerca su recuperación.

A través de un video publicado en redes sociales, el artista habló por primera vez desde el choque ocurrido el 29 de diciembre de 2025 en la Ruta 68, siniestro que obligó a inducirlo a un coma debido a una fractura craneal y diversas lesiones que comprometieron también su capacidad respiratoria.

En el registro audiovisual, Pierattini se dirige directamente a sus seguidores y cercanos para expresar su gratitud por el apoyo recibido durante este periodo. “Les quiero agradecer desde el corazón, desde lo más profundo de mi corazón, ese cariño tan intenso, ese amor, que me ha ayudado un montón a salir adelante”, señaló.

Pese a la positiva evolución en su estado de salud, el músico aclaró que su retorno a la actividad artística aún tomará tiempo. “Esto no quiere decir que mañana nos vamos a ver en algún escenario, sino que van a pasar varios meses”, advirtió.

En la descripción del video, el compositor extendió sus agradecimientos a colegas, familiares, amistades y seguidores que lo acompañaron durante su proceso de recuperación, cerrando el mensaje con una breve despedida: “Besos, abrazos, los quiero”.

El accidente que originó su hospitalización ocurrió cuando el vehículo que conducía fue impactado en la Ruta 68. Tras la atención de urgencia, los equipos médicos determinaron inducirlo a coma producto de la inflamación cerebral derivada de la fractura craneal, además de las costillas fracturadas que afectaron el funcionamiento de sus pulmones.

La reaparición del artista generó una inmediata reacción en redes sociales, donde músicos y figuras del ámbito cultural celebraron su recuperación. Entre los mensajes destacados estuvieron los de Ana Tijoux, Juan Gronemeyer y David Eidelstein, a los que se sumó Nano Stern con un emotivo saludo: “Te amamos. No sabes la alegría de verte bien”.

Con este primer mensaje público, Pierattini marca el inicio de una etapa de recuperación que, aunque todavía extensa, avanza acompañada del respaldo transversal del mundo musical y de su audiencia.

PURANOTICIA