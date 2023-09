Angélica Sepúlveda y frustrado ingreso a «Gran Hermano»: "Hasta me había entusiasmado"

Cada vez que comienza un reality, el nombre de Angélica Sepúlveda comienza a sonar con más fuerza, ya sea por los rumores de un nuevo ingreso a estos espacios de telerrealidad, como por los comentarios recordándola en redes sociales.

Tras el éxito de «Gran Hermano», el nombre de la ex participante de cinco realities chilenos volvió a sonar con fuerza; esta vez, como una de las cartas que podría sumarse al espacio de Chilevisión que se graba en una casa-estudio en Buenos Aires.

A través de un Live en Instagram, la ex «Granjeras» comentó que "no hubo bandera blanca, pese a que fue una oferta bastante buena".

A ello agregó que "no llegamos a acuerdo, no hubo encanto, por ninguno de los dos lados, así que no entré. Hasta me había entusiasmado".

Además, la siempre controvertida chica reality se refirió a las críticas que han surgido fuertemente en contra de los participantes de «Gran Hermano», diciendo que "la presión de las redes sociales es fuerte y complicada".

"Me coloco en el caso de las familias de las participantes que están en ese reality, y guau, yo digo, 'pobres papás', porque hay una violencia tremenda contra esas personas", subrayó Angélica Sepúlveda en su transmisión.

Finalmente expuso que "hay que entender que son un programa, que finalmente está editado, hay mucha mentira, ya que ninguna de las imágenes es completamente cierta. No hay que tomarlo personal".

PURANOTICIA