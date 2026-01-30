Angélica Sepúlveda sorprende a todos: ya tiene fecha de matrimonio

La exchica reality Angélica Sepúlveda dejó boquiabiertos a sus seguidores al anunciar que, finalmente, dará el gran paso junto a su pareja turca, Gürsel.

A través de Instagram, Sepúlveda reveló que ya tienen fecha oficial para casarse, mostrando incluso el documento que confirma la reserva para la manifestación civil.

"Tenemos fecha para casarnos", escribió, acompañando la publicación con un carrusel de fotos junto a su prometido, que rápidamente desató una lluvia de mensajes de felicitaciones.

Además, Sepúlveda explicó que decidió retrasar la noticia por respeto a momentos difíciles que atravesaba su entorno: "Quise contarles antes, pero la mamá de Gürsel, que falleció recién, y la tragedia causada por los incendios en nuestro país, me hicieron ser prudente y empática por tanto dolor que se respira entre todos", señaló, dejando en evidencia que la felicidad llega en medio de circunstancias sensibles.

Además, la exchica reality confesó que los planes originales eran totalmente distintos: "Todo salió nada que ver con nuestros planes; la idea era casarnos primero en Turquía, y el próximo verano hacer un matrimonio junto a nuestra familia y amigos en Chile".

Sin embargo, la reciente pérdida de la madre de Gürsel obligó a modificar los festejos: "Entenderán que, habiendo fallecido su madre, no podemos hacer fiestas durante un tiempo, así que optamos por hacer todo rápido, con los más cercanos, a nuestro modo relax, y hacer el contrato nupcial formal y solemne en Chile", explicó.

La fecha, un detalle clave

En su mensaje, Sepúlveda dejó claro que cada detalle cuenta para ella, especialmente los aspectos simbólicos y energéticos: "Soy cuática con el tema de la numerología, energía, luna, planetas, Hooponopo, colores, estrellas, así que lo más difícil fue elegir la fecha para el casorio".

Aun así, la exchica reality celebró la decisión final: "Pero ya está; es puro newen y todo va fluyendo en armonía y calidez mágica. Gracias, gracias, gracias".

La publicación se llenó de felicitaciones de fans y colegas, y Angélica reflexionó sobre la importancia de compartir su felicidad: "Eso es vibrar en positivo y en la misma sintonía. Mi felicidad, al compartirla con ustedes, se triplica y eso nos hace bien a todos", escribió, dejando en claro que la alegría compartida la hace más fuerte.

Para cerrar, Sepúlveda envió un mensaje de esperanza tras un año complejo: "No hemos tenido tiempos muy buenos este último año, pero allá vamos, con fe, amor, paso a paso y que Dios nos proteja con su manto divino en todo momento. El amor nos hace bien, cariños a todos".

