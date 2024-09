Angélica Sepúlveda rompe en llanto tras hablar de la supuesta agresión de parte de Manuel en “Gran Hermano”

Luego de ser la protagonista de varios conflictos, Angélica Sepúlveda, decidió esta semana renunciar al reality.

La última y más grave discución fue con Manuel Napoli y Alexandra “Chama” Méndez, quienes le reclamaron por estar fermentando comida en una de las habitaciones y ocasionando un mal olor. Fue tanta la violencia de ese momento, que el italiano golpeó la pared, y la producción de CHV decidió sancionar a los tres jugadores mándolos directo a la placa de eliminación.

En este contexto, es donde Angélica recordó esta situación y comentó que se sintió agredida por Manuel más de un vez.

“A mí me generó una angustia tremenda, no porque lo hayan salvado sino que recordé todo lo que me había dicho y sentí que en realidad todas esas palabras no tenían ningún peso. Nadie sentía que realmente había sido una agresión verbal fuerte y grave hacia una mujer, que te atacan a través de un objeto... Ahí yo me bloqueé”, expresó en una entrevista con FMDOS.

Según Angélica hasta el día de hoy se encuentra afectada por el nivel de violencia que vivió dentro de la casa a raíz de Manuel.

“Y todavía, recordar eso y sentir todo lo que este tipo me humilló, todo lo que me dijo, me duele y me duele porque en ningún momento se tomó en serio la sanción (...) Todos saben lo violento que es y si no hubiera sido porque Pedro salió, tal vez yo hubiera estado golpeada por él”, aseguró, entre lágrimas.

“No corresponde que haya sido salvado, menos en las condiciones que se dieron del teléfono. Me duele todavía”, cerró la exparticipante de la segunda temporada del reality.

