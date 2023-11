Angélica Sepúlveda entregó detalles de intensa pelea que protagonizó con Fran Undurraga en “Tierra Brava”: “Tomó una horqueta de fierro"

Nuevos antecedentes se suman a la pelea que habría protagonizado Angélica Sepúlveda con Francisca Undurraga al interior de “Tierra Brava”, la que terminó con la primera presentando su renuncia al reality de Canal 13.

Ahora, fue la propia “Fierecilla de Yungay” quien se refirió a su inesperada salida del encierro que se lleva a cabo de forma íntegra en Lima, Perú, don de salido acusando hacer sido víctima de agresión y además de presenciar maltrato animal, por lo que anunció que tomará acciones legales en contra de la estación televisiva ubicada en Inés Matte Urrejola.

Esto, ya que en conversación con el programa de espectáculos de Zona Latina “Zona de Estrellas”, Sepúlveda apuntó contra Fran Undurraga, asegurando que “ella es quien hizo maltrato animal, yo la enfrenté, se excusó que no repararía el problema y se fue a tomar sol sin importarle que la vaca no tuviera un poco de agua y otras cosas más que le correspondían a ella hacer. Dejé de hacer ejercicio y fui a hacerlo yo, porque no soporto el maltrato animal y menos a las personas que frente a la cámara andan con el discurso de ‘yo amo a los animalitos’ solo para quedar bien frente al público”.

“Fui al establo, comencé a limpiar y llegó esta mujer a decirme que ella no podia hacer ese trabajo porque era mucho peso para ella, le dije que no me hablara… comenzamos a discutir, le mostré lo sucio que estaba el burro, que era responsabilidad de ella limpiar y cambiar el agua, porque estaba sucia, se sintió tan desenmascarada frente a las cámaras que en todo momento grababan que fue a la pesebrera del animal y me gritó: ‘la voy a limpiar para que te calles’”, añadió sobre el conflicto.

Bajo este contexto, la ex participante de programas de telerrealidad como “Granjeras” o “1810”, reveló en conversación con el medio mencionado anteriormente que “ahí le dije unas cuantas verdades, tomó una horqueta de fierro, la llenó de excremento animal y me lo tiró con fuerza y con intención de agredir a la cara, gracias a Dios no se le soltó la horqueta o me rompe la cabeza. Solo pensé que si yo reaccionaba me expulsarían, así que grité de rabia y pedí que la sacaran porque había cometido agresión física contra mí. Yo no la toque, ni empuje”.

“Esa es la verdad. Mi idea era volver al reality cuando ella saliera y no entablar acciones legales, pero me molestó la reacción del canal, sobre todo el comunicado donde me culpan de retirarme y renunciar. Son muchas cosas las que aguanté y vi por salvar mi trabajo, ellos no quisieron arreglar esto, así que la próxima semana mi abogado interpondrá lo que corresponde y yo podré hablar”, concluyó.

PURANOTICIA