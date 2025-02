Angélica Castro rompe el silencio tras impasse de su hija Laura con equipo de Tonka Tomicic: "Es real que la empujaron"

La animadora y modelo Angélica Castro rompió el silencio respecto del feo impasse que vivió su hija Laura de la Fuente en el backstage de la Gala del Festival de Viña del Mar este viernes, y aseguró que Tonka Tomicic la llamó y le dijo que podría haber sido parte de equipos de Mega, canal organizador del evento, quienes empujaron a su hija, aunque de todas formas Castro advirtió que es difícil saber quién exactamente lo hizo: "no me voy a poner a discutir ni a evaluar ni a hacer una investigación porque aquí también hay que dejar claro que no hubo una intención detrás, pero es totalmente real que cayó al suelo, que sí la empujaron".

En conversación con "Con gusto a Viña", de Mega, la mamá de la influencer aseguró que "no es que Laura se resbaló, (sino que) como la empujan sin querer, iba alguien del equipo, pudo haber sido de ella (Tonka), pudo haber sido de un equipo que estaba grabando con ella, no lo sé, que iba con una cámara arriba y empuja muy fuerte, y Laura está acá, entonces al empujar muy fuerte ella cae, pero cae súper mal, no es que estaba preparada... y cae con las rodillas al piso".

Castro recordó que el mayor problema de la caída, lo que ocasionó las lágrimas en su hija, fue justamente que cayó sobre sus rodillas, que recibieron disparos hace dos años en un violento asalto en Lo Barnechea. Recordemos que el 10 de marzo del 2022 un sujeto golpeó la ventana del auto en el que se encontraba Laura le disparó en sus piernas.

"El problema es que Laura recibió un disparo hace dos años atrás y el disparo cruzó una rodilla completa y le quedó instalada en la segunda rodilla, entonces sus rodillas son muy delicadas. Por eso ella estaba tan angustiada, porque cayó con las rodillas, y yo me saco el sombrero con mi hija, chapó, chapó, porque de verdad se levantó, se paró bien parada, el Rafa (Araneda) le pasaba el pañuelito (por la cara), mira qué ternura, y hizo su alfombra. Yo la estaba mirando desde el otro lado y no me enteré, porque saludaba, sonriente, caminó súper bien entonces yo por eso no entendía, y claro, cuando me dice 'vámonos', la subo al auto, llegamos a la casa, le veo la rodilla, y con hielo, antiinflamatorio, entendí recién lo que había pasado".

Angélica Castro, además, dijo que "más que culpables o no culpables, siento que esto demuestra que si no hay una organización impecable detrás es sumamente delicado".

Sobre quién empujó a Laura, la animadora dijo que "no sé, tampoco quiero determinarlo porque hablé ayer con Tonka, me llamó súper buena onda, imagínate ella cómo se sentía y no se enteró de nada en el minuto porque salió, pero su equipo es el que sigue detrás y me decía 'te juro que hablé con todo el equipo y de verdad me dicen que no', por otro lado me decía 'yo creo que tiene que haber sido parte del equipo de Mega que también estaban grabando', entonces yo a esta altura del partido no me voy a poner a discutir ni a evaluar ni a hacer una investigación porque aquí también hay que dejar claro que no hubo una intención detrás, pero es totalmente real que cayó al suelo, que sí la empujaron".

