Andrés Caniulef tras revelar su diagnóstico de VIH: “Llevo dos días que no he dormido"

El periodista, Andrés Caniulef, reveló que hace ocho años fue diagnosticado con VIH, lo cual generó una ola de repercusiones en el mundo del espectáculo.

Tras esto, su expareja, Sergio Rojas, lo encaró por no comentarle su diagnóstico cuando supuestamente, tuvieron una relación entre el 2021 y 2022.

Bajo este contexto, el día miércoles el periodista en el programa Tu Día, compartió reveladores detalles de la noticia que dio a conocer hace pocos días.

“Para mí era tan importante… cuando yo decidí entrar al reality, yo he valorado y he validado todas las pegas que he hecho. Yo entré con esa idea, yo entré con la idea de contarlo, porque un reality show es una tremenda plataforma, tiene una visibilidad enorme, y sobre todo para un público más joven”, reconoció el comunicador.

“Yo sentía… ¿cuál va a ser mi aporte acá? Qué es lo que voy aportar yo en un reality, porque payaso un poco soy, puedo ser muy payaso pero no es lo mío, no soy el más fuerte, el más rápido”, agregó.

Además, Andrés reconoció que: “Llevo dos días que no he dormido, porque sabía que venía el capitulo. Y empieza ese cosquilleo en la guata de decir… ‘¿qué va a decir el resto? Y cómo va a reaccionar la gente?’”.

“Tengo la certeza y la ilusión de que hay alguien al otro lado de la pantalla que le está sirviendo enormemente este relato”, cerró.

