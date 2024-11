Andrés Caniulef se besa con Josué Bernal en Palabra de Honor: "Me encantaría conocerlo más"

Uno de los acercamientos que más ha llamado la atención en el reality Palabra de Honor, es el de Andrés Caniulef y el español Josué Bernal.

Un adelanto del programa mostró un beso entre ambos, lo que desató las especulaciones sobre un posible romance.

En una entrevista con Publimetro.cl, Andrés Caniulef habló sobre su ''atracción'' por el deportista español.

"Josué es el hombre más guapo que yo he visto en mucho tiempo. Josué es un hombre para enamorarse, porque además de lindo, es un tipo sensible, amoroso", reveló Caniulef.

"Cuando lo escuché hablar de su relación tóxica y de cómo sufrió por amor dije 'aquí hay una puerta abierta para mí'. Creo que hay una ventana abierta, y se puede seguir abriendo. Podría entrar a esa casa, y se puede armar una casa. Me gusta, me encanta", confesó.

Además, Andrés no se guardó nada sobre sus sentimientos: "Me encantaría conocerlo más. Me encantaría tener una historia con él y conocerlo de manera más íntima en términos de conversación".

PURANOTICIA