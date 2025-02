Andrés Caniulef rompe el silencio después de ocho años: "Tengo VIH"

Luego de ocho años, el reconocido periodista, Andrés Caniulef, reveló públicamente que tiene VIH.

Caniulef de 47 años, en su paso por el reality Palabra de Honor de Canal 13, reveló en pantalla su diagnóstico, el cual había optado por guardar en su intimidad.

“Yo tuve dos falsos positivos y al tercero me salió el ganador. Tengo VIH”, confesó el comunicador en el reality, episodio que se emitió la noche del martes.

En una conversación con el medio LUN, contó que en el año 2017 comenzó a enfermarse mucho, con resfríos e incluso anemia y paperas, lo cual le llamó mucho la atención y le contó a su compañera de trabajo.

“Estaba en el matinal de CHV y Paulina Rojas me dijo que fuera al médico. Fui a un médico general y me mandó a hacer exámenes, entre ellos el de VIH”, relató.

Luego, lo llamaron de la clínica para confirmar el resultado.

“No le conté a nadie que me había hecho el examen, ni fui a buscar el resultado. Me dio miedo, me dio vergüenza”, expresó.

Bajo esa línea, Andrés se fue de vacaciones a Europa sin querer saber del examen, pero al regresar y cuando ya habían pasado meses, decidió ir al médico a ver los resultados, e inmediatamente al enterarse del "positivo", inició su tratamiento.

Gracias a los medicamentos, poco tiempo después su VIH ya era “indetectable e intransmisible”.

También, Andrés contó cuándo le contó a sus padres y además el por qué quiso hacer la noticia pública ahora.

“Me demoré muchos años en contarles a mis papás, yo diría que se enteraron cuando estuve internado en rehabilitación (2020). Fue bastante consciente la respuesta de ellos”, expresó Andrés.

Incluso, contó que su papá le iba a buscar los remedios.

En relación sobre por qué decidió revelarlo ahora, Caniulef reveló que: “Me sentía con la necesidad de ocupar la tribuna de Palabra de Honor, que es un privilegio tener, contando mi historia. Hay muchas personas que terminan falleciendo porque tienen miedo, vergüenza, porque no son capaces de enfrentar el diagnóstico”.

“Quiero entregar ese mensaje: si es un impacto para tí y todos tus cercanos, pero va a estar todo bien. Se puede vivir perfectamente con VIH”, sentenció.

PURANOTICIA