Andrés Caniulef defiende a Daniel Fuenzalida en medio de polémica por deudas: "Un error no te condena"

El animador Daniel Fuenzalida se encuentra en el centro de la atención mediática tras enfrentar una seguidilla de situaciones que han complicado su presente.

En primer lugar, sorprendió el repentino término de su podcast junto a Rosario Bravo. A este quiebre profesional se sumaron dos acusaciones relacionadas con millonarias deudas: una de ellas, hecha por su expareja Pamela Cifuentes, quien aseguró que el comunicador le adeudaría 50 millones de pesos.

Además, trascendió otro compromiso económico por 65 millones con su excolaboradora y amiga.

Frente a este panorama, el periodista de farándula, Andrés Caniulef, se refirió al tema en el programa "No es lo Mismo", emitido por Tevex.

Si bien reconoció la existencia de las deudas, Caniulef fue enfático en señalar que estos antecedentes no deberían dar pie a una condena social hacia Fuenzalida.

"Él es un ser humano y eso significa tener una gran cantidad de defectos, mandarse muchas embarradas, pondría en esos términos la situación a la que se ha enfrentado Daniel", comenzó diciendo Caniulef.

"No conozco en detalle los asuntos a los que se ve enfrentado con Rosario y su ex pareja, pero lo que puedo decir es que para mí Daniel ha sido una persona muy importante, porque la primera vez que pedí ayuda por mi salud -por depresión-, la primera persona que me habló fue él", agregó el comunicador.

Finalmente, Andrés recordó que cuando él necesitaba trabajo hace unos años atrás, Daniel fue el único que le brindó ayuda.

"Me abrió las puertas de inmediato. ¿Por qué pongo esto por delante? Siento que cuando se condena a una persona, pareciera ser lo más fácil, pero dejas atrás todas las cosas positivas. Un error no te condena, todos se dan la libertad de apedrear en la plaza pública al primer acusado, y eso ha sido un poco violento", cerró.

PURANOTICIA