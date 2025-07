Andrés Caniulef confirma que estuvo en la UCI en un coma inducivo tras golpe en la rodilla: "Desperté llorando del dolor"

Durante la jornada de este viernes, Andrés Caniulef dio a conocer preocupantes detalles sobre el motivo de su estadía en la UCI, donde reveló que estuvo en un coma inducido, enfrentando una septicemia, debido a un simple golpe en su rodilla.

El comunicador detalló que estuvo durante tres días en la clínica Bupa, donde aseguró que gracias a los especialistas, está con vida.

En una conversación con Las Últimas Noticias, el periodista señaló: “Esto partió el viernes pasado. Me pegué en la rodilla derecha, pero no fue nada que se pudiera considerar como relevante. El sábado tenía la rodilla feísima, así que fui al médico y me dieron medicamentos".

”Al otro día estaba peor y en la noche desperté llorando del dolor”, agregó Andrés.

Luego, la figura televisiva detalló el diagnóstico médico, donde sentenció que fue un shock séptico.

“Una celulitis bacteriana de la pierna derecha y que involucraba toda la pierna y se podría haber extendido a los genitales. Lo paró a tiempo. Fue mucho más grave de lo que cualquiera podía pensar”, dijo.

“Llegué a la UCI porque me indujeron un coma, ya que estaba generando una septicemia”, relató Caniulef.

“Todo era porque tenía una artritis séptica (afecta la articulación)”, explicó.

“Es la misma pierna en la que me fracturé el tobillo estando en el reality, entonces puede ser algo que estaba latente hasta ahora”, aseguró.

Finalmente, el periodista dio a conocer que actualmente se encuentra con reposo absoluto, con la ayuda de un bastón que solo lo puede utilizar para cosas en específico, además informó que debe tomar 11 medicamentos diarios, tanto como antibióticos, ansiolíticos y analgésicos para el dolor.

“Me siento como en cámara lenta y en medio, buscando pega”,cerró.

