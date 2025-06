Andrés Caniulef arremete contra Sergio Rojas y lo acusa de estar detrás de varias acusaciones que ha recibido: "Lidera una cofradía en mi contra"

En una reciente entrevista en el espacio de farándula, La Hora de Conversar del canal Vive, bajo la conducción de Sergio Maraboli, estuvo como invitado Andrés Caniulef, donde el periodista no dudó y lanzó sus dardos contra Sergio Rojas.

Bajo esta línea, el exparticipante de Palabra de Honor, apuntó contra el conductor de Que te lo digo, acusándolo de "poco empático" por enojarse y no decirle nada cuando se enteró que el comunicador tenía VIH.

Luego, expuso otra acusación, asegurando de que Rojas "se siente humillado" por pensar que el comunicador lo usó.

“Sergio Rojas lidera una cofradía en mi contra, motivada por un sentimiento de humillación. Se siente humillado porque siente que yo lo usé”, indicó Caniulef.

Además, sostuvo que estaría detrás de las acusaciones y de varios ataques que ha recibido, tal como la reciente acusación de acoso que le imputó recientemente Luis Mateucci a Andrés.

Recordemos que el argentino relató que el periodista tenía una actitud de “acosar a las personas”, haciendo alusión a un supuesto episodio en el que le pidió un beso.

"Él tiene una forma de acosar a las personas como lo hizo en este reality (‘Palabra de Honor’). ‘Ay, dame un beso’. Flaco, si no me gustan los hombres no tengo por qué darte un beso”, afirmó Mateucci en el podcast de Danilo 21, “Juzgamos y nos funamos”.

