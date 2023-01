Andrés Baile recordó inesperado despido en televisión: “Yo me fui gritando”

El periodista Andrés Baile, a través de su tribuna como panelista del programa de TV+ “Sígueme y te Sigo”, recordó su inesperado despido de una reconocida estación televisiva, luego de varios años trabajando en la señal.

Bajo esta línea, el ex integrante del extinto programa juvenil “Mekano” aseguró que “uno va sintiendo antes” las señales que lo van a despedir de un sitio, revelando que “a mí por lo menos una vez, no voy a decir el canal porque da lo mismo, pero primero yo tenía un canje de ropa y me lo quitaron”.

Posteriormente, reveló que dentro de la señal contaba con un estacionamiento para su vehículo, el que también debió dejar disponible, momento en que “ahí dije ‘aquí viene algo’. Y a la semana siguiente me pegaron la patada en el poto”, añadió, enviándole un “saludo a la gente de La Red”.

“Andrés es el mejor ejemplo; cuando se fue del canal, de Mega, que estuvo ocho años, se fue hablando pura peste y echándole la culpa a quien pillara”, añadió Francisco Kaminski, momento en el que Baile se defendió y lo interrumpió: “Perdóname, esa vez yo me fui gritando porque no se me respetó el contrato, porque me echaron en junio y yo tenía contrato hasta diciembre, pero por necesidad de la empresa me podían echar, entonces eso a mí me cargó”.

“Fue injusto porque si me quieren echar, me pueden echar, pero me tienen que pagar los años que tengo de contrato. Pero no me los respetaron”, concluyó.

PURANOTICIA