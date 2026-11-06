Ana Sol Romero explica por qué mantiene silencio tras su separación de Douglas: "Su contención, integridad y paz es mi prioridad"

El proceso de divorcio entre Ana Sol Romero y el cantante Douglas, tras más de dos décadas de matrimonio y tres hijas en común, continúa generando repercusiones. Mientras el intérprete ha abordado públicamente las acusaciones de acoso y las diferencias económicas en distintos espacios televisivos, la comunicadora argentina ha optado por rechazar invitaciones a programas de espectáculos y mantener una postura de reserva frente a la situación.

Consultada sobre su decisión de no responder públicamente a las declaraciones de su expareja, la periodista explicó sus motivos durante una conversación con el comunicador Michael Roldán:

''Mis hijas nos pidieron a ambos, tanto a Douglas como a mí, no hablar. Y para mí su contención, integridad y paz es mi prioridad. Ante todo soy mamá y por ellas he mantenido por ahora el silencio a pesar de tanto''.

En paralelo a la situación personal que atraviesa, Ana Sol Romero celebra un importante hito profesional en Estados Unidos, luego de ser confirmada como animadora oficial de los Premios Martín Fierro Latino 2026, donde compartirá escenario con Ronen Suarc. Además, su programa Conectando USA, que conduce junto a Carolina Socol, se encuentra nominado en la categoría de mejor podcast. La ceremonia también contará con presencia chilena entre sus nominados, como Martín Cárcamo, Daniel Fuenzalida y el espacio El Medio Día de TVN.

Al referirse a su presente laboral y a los cambios personales que ha experimentado durante este año, la conductora compartió una reflexión en conversación con Las Últimas Noticias:

''Este ha sido un año de transformación, en el que aprendí a valorarme, a respetarme como mujer y dar paso a una versión de mí misma más segura y consciente de lo que merece''.

Finalmente, la comunicadora también destacó el sentido que tiene su trabajo con la comunidad migrante y el respaldo que ha recibido de sus seres queridos durante esta etapa: ''Estoy en el camino correcto en mi propósito, ayudando a más personas que son inmigrantes como yo''.

Además, agregó que ''[mis hijas] están muy orgullosas de su mamá y saben que todo lo que hago siempre es por ellas, pensando en su bienestar e integridad''.

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