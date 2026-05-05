Ana de Armas se suma a "Impunidad", la película del chileno Felipe Gálvez que revive el arresto de Augusto Pinochet

La reconocida actriz hispanocubana nacionalizada estadounidense, Ana de Armas, vuelve a dar de qué hablar y esta vez se mete de lleno en un importante proyecto. La intérprete se integra al elenco de "Impunidad", la nueva apuesta del director chileno Felipe Gálvez.
El realizador de "Los Colonos" no se anda con rodeos y ahora apunta directo a un episodio incómodo de la historia: el arresto de Augusto Pinochet en Londres a fines de los 90 y el complejo entramado de maniobras para llevarlo ante la justicia.
Pero eso no es todo. El reparto viene cargado de nombres potentes: el estadounidense Sebastian Stan lidera el elenco, acompañado por figuras como Alfredo Castro, Antonia Zegers y Alejandro Goic, lo que ya genera altas expectativas.
Cabe mencionar que "Impunidad" está basado en la novela "Calle Londres 38" de Philippe Sands, lo que anticipa una historia intensa, política y probablemente divisiva.
