Amparo Noguera tras el fallecimiento de su padre Héctor: “Me gustaría que lo recuerden como un hombre profundamente justo, un actor maravilloso”

La actriz Amparo Noguera con evidente conmoción se refirió sobre la partida de su padre, el querido y reconocido actor nacional, Héctor Noguera.

Con evidente emoción, recordó no solo los últimos momentos junto a él, sino también la huella profunda e imborrable que deja en el mundo del arte y el teatro chileno.

En diálogo con Chilevisión, Amparo evocó con ternura y gratitud las horas finales de quien fue no solo una figura fundamental para la cultura nacional, sino también una inspiración constante en su vida personal y profesional.

Bajo esta misma línea, la actriz aseguró que "lo vinieron a ver cuando estaba todavía más consciente, mucha gente. Me llamaba la atención la juventud que lo venía a ver".

Luego, se refirió a la causa de muerte del conocido actor nacional: "Estuvo con un cáncer que llevaba bastante tiempo, y ese cáncer se volvió terminal".

"Yo lo admiro mucho a él y nos deja una tarea difícil de realizar, de llevar a cabo, que es nunca decidir en qué etapa de la vida uno está, si no que estar en la vida no más. La vida se mueve mucho", agregó.

“Nosotros como familia lo vivimos de la manera más privada y tranquila posible con él. Se precipitó bastante en los últimos días, lo cual agradecemos todos, porque mi papá nunca ha sido un hombre para estar quieto. Era muy trabajador”, dijo Amparo, haciendo referencia a que amaba lo que hacía.

"Me gustaría que lo recuerden como un hombre profundamente justo, como un actor maravilloso, como una persona muy generosa y que es parte de la historia cultural de este país", señaló la hija del querido actor.

"La gente lo va a recordar mucho mejor de lo que yo estoy describiendo", expresó Noguera.

Finalmente, señaló que: “Se fue como él merecía irse; en poco tiempo”.

PURANOTICIA