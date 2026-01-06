¿Amor sin retorno? Rai Cerda y Faloon Larraguibel impactan con tatuajes de sus nombres aclarando los rumores de quiebre

Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel volvieron a tomarse la agenda farandulera.. A solo semanas de haber celebrado su primer año de pololeo, la pareja quedó en el centro de rumores que hablaban derechamente de un posible quiebre o fuerte pelea. Pero la noche del lunes decidieron responder a estos dichos que andaban circulando.

Durante la emisión del último capítulo de Fiebre de Baile por CHV, los chicos dejaron a todos descolocados al revelar un gesto que muchos calificaron de extremo y que otros simplemente lo defendieron. Ambos se tatuaron el nombre del otro. Sí, así como suena. Faloon lleva “Rai” grabado en la piel y Raimundo hizo lo mismo con el nombre de ella.

Todo quedó al descubierto cuando Diana Bolocco lanzó la bomba en vivo: "Me dijeron que tienes un tatuaje que dice Rai, ¿es verdad?".

Sin titubeos, Faloon respondió: "Si", acto seguido mostró el tatuaje, ubicado entre el muslo y la cadera. El diseño era el nombre de Cerda acompañado del símbolo de infinito, una señal que muchos interpretaron como una declaración sin vuelta atrás.

Lejos de bajar el perfil, la exchica reality se mostró convencida y enamorada: "Ahora estoy en un muy buen momento. Me encanta estar con él y por qué no tenerlo acá".

Como si eso no fuera suficiente, Rai apareció desde el backstage para mostrar su propio tatuaje, con el nombre de Faloon y el mismo símbolo, confirmando que el gesto fue mutuo y cuidadosamente pensado.

Más tarde, Larraguibel reveló que la idea nació de ambos y que se tatuaron hace dos semanas, justo cuando los rumores de crisis comenzaban a circular con fuerza.

