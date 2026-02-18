Américo suma nuevo frente judicial: ex integrante de su banda lo demanda por $89 millones y lo acusa de maltrato laboral

El terremoto que sacude a Américo parece no tener fin. Cuando aún no se apagan los ecos de su quiebre con Yamila Reyna —que incluyó una demanda por violencia y una orden de alejamiento a favor de la comediante— ahora el cantante enfrenta otro flanco que amenaza con complicar aún más su escenario: una millonaria batalla judicial.

La bomba la lanzó Cecilia Gutiérrez en su más reciente podcast, donde reveló que el artista deberá responder ante la justicia por una demanda laboral interpuesta por un ex integrante clave de su banda. Se trata del guitarrista Juan Núñez, quien trabajó con él durante más de ocho años y decidió acudir a tribunales acusando supuestos hostigamientos, sobrecarga laboral e incumplimientos previsionales.

La acción judicial, ingresada a mediados de 2025, exige el pago de 89 millones de pesos por cotizaciones y vacaciones que —según el músico— nunca fueron canceladas.

"Era un jefe maltratador, que humillaba a sus músicos", señala el escrito detallado por LUN.

El conflicto no se queda ahí. En la demanda también se acusa que el intérprete habría impuesto ensayos excesivos sin pago adicional.

"Para un show en el Movistar Arena del 2025 exigió 13 ensayos", señaló Claudio Rivera, abogado del guitarrista.

Según el relato del trabajador, intentó manifestar su incomodidad directamente al cantante, pero —siempre de acuerdo a su versión— el trato no cambió.

Desde la otra vereda, la defensa del artista, encabezada por el abogado Sebastián Parga, busca desactivar el golpe. Argumentan que la denuncia estaría fuera de plazo y, además, niegan que existiera una relación laboral formal.

"Él nunca prestó servicios para mi representado bajo subordinación y dependencia", expresó el profesional a LUN.

Respecto a las acusaciones de malos tratos, la defensa insiste en que la dinámica interna siempre ha sido "grata, cordial, cercana y profesional".

PURANOTICIA