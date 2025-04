Américo se sincera y aclara rumores de su "mala onda" con Kanela: “Hace imposible que nos podamos conectar”

El reconocido cantante de cumbia nacional, Américo, en un capítulo del programa de Pamela Díaz, Sin Editar, habló sobre el rumor de la supuesta "mala onda" con el vocalista de Noche de Brujas, Kanela.

Cabe mencionar que hace unas semanas, se dio a conocer que el cantante no quiso participar en un homenaje de Tommy Rey, debido a que supuestamente también iba a ser parte Kanela.

Ahora, Américo reveló que efectivamente sí existe una especie de tensión entre ambos.

Mientras el intérprete de "Que levante la mano" hablaba sobre sus amistades con gente conocida, señaló que "hay gente con la que sientes conexión especial, hay otros que los ves constantemente y que, la verdad y honestamente, no los quieres ni ver”.

“Como al Kanela", agregó entre risas Pamela Díaz, a lo que Américo respondió: "Por ejemplo".

“Es durísimo… vamos por sintonías muy distintas, formas muy distintas, entonces eso hace imposible, por el momento que nos podamos conectar”, sentenció el cumbiero.

Bajo esta línea, el artista aprovechó de dar su versión de la polémica que andaba rodando en el mundo de la frándula, y dio las razones del por qué no participó en el homenaje a Tommy Rey.

“Excusas, así como respuestas, tengo varias. Ese día tenía show, tenía un viaje próximo a Argentina… Yo pertenezco a un sello, no soy un artista independiente que se manda solo. Tengo que pedir autorización, Sony no me autorizó de partida, no de mala onda”, reveló Américo.

"Si alguien dice que sí o no, no tiene ni bueno ni malo, es solo una respuesta”, planteó.

POR QUÉ LA MALA RELACIÓN ENTRE AMÉRICO Y KANELA

Debido a todo esto, Américo quiso aclarar la situación de su relación con Kanela, indicando que el origen de esta "mala onda" partió con un traspié en un anitguo show.

“¿Por qué pasó esto? Porque una vez estaba tocando Noche de Brujas y se les cortó la luz en pleno show… Y la alimentación eléctrica del evento se le acabó el combustible… Nadie se acordó que había que echarle combustible y se le apagó. Y cuando se baja Noche de Brujas, Kanela incluido, estaba muy caliente. ¿Y a quiénes ve ahí tras bambalinas? A los chicos de mi banda, y a ellos los ve esbozando una sonrisa, eso no lo voy a negar”, confesó el cantante.

“No hicieron nada, pero estaban esbozando una sonrisa… Yo bien indio, no hubiese esperado. Hubiese saltado con puñete de inmediato. ‘Que te reí, conchetu…’ Ellos se demoraron un poco y terminaron peleando afuera, eso fue”, dijo.

Sobre esto, aclaró que "yo estaba en mi casa, yo no existía ahí. Después me llamaron ‘Oye, que se agarraron’ y ah, apagué el teléfono”, reveló.

Finalmente, La Fiera le consultó a Américo si es que ha pensado en hacer algún tipo de colaboración musical con Kanela, y además si esque existe la posibilidad de algún tipo de reconciliación. Por lo que el artista lo negó.

“Yo no solo lo he intentado, yo he hecho el trabajo de acercarme al Héctor (Kanela), he hablado con él. Cuando nos vemos, conversamos, nos abrazamos… Hay buena onda, pero cuando toca organizarse por una cosa de estructuras, son estructuras muy distintas”, sentenció.

“Yo ya tiré, ya se tiraron las tres bolas. Tres strikes y no hay más… no va a pasar”, cerró.

PURANOTICIA