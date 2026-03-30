Américo rompe el silencio y revela su verdad tras polémica separación con Yamila Reyna: “Yo le ofrecí familia”

Lejos de apagarse, el escándalo entre Yamila Reyna y Américo sigue sumando capítulos dignos de teleserie. A dos meses de su bullado quiebre, nuevas revelaciones sacuden la historia y dejan al descubierto una versión muy distinta a la que se ha instalado públicamente.

Esta vez fue Andrés Baile quien echó más leña al fuego tras contar en el programa Noche de Suerte de TV+ que sostuvo una conversación directa con el cantante, quien no escondió su frustración ni su dolor tras el término.

Según relató el panelista, el intérprete le confesó una situación que ha generado ruido: pese a la ruptura, seguiría pagando el arriendo del hogar que compartía con Reyna, y donde ella aún vive.

"Él me dice que la casa que arrendaban junto a Yamila está a nombre del arriendo de ella, pero que él es quien paga mes a mes ese lugar", señaló Baile.

Pero eso no es todo. También abordó el complejo episodio ocurrido la madrugada del 8 de febrero, fecha en que —según la versión de la comediante— el artista la habría agredido física y psicológicamente, lo que derivó en una denuncia actualmente en manos de la justicia. Sin embargo, la versión del cantante sería muy distinta.

"Me dice que no es tan así como lo comentan", señaló Américo a Baile.

De acuerdo a lo que le habría revelado el propio Américo, hasta el día previo a ese episodio la relación marchaba bien, pero todo habría cambiado por una supuesta deslealtad de parte de Reyna. Eso sí, el cantante habría descartado que se tratara de una infidelidad, contradiciendo lo que se ha especulado en distintos medios.

"El me dijo 'sólo voy a hablar en tribunales. Tengo todo guardado, todo anotado, tengo las llamadas'", contó Andrés sobre la revelación del cantante, descartando tajantemente la posibilidad de contar su verdad en un programa de televisión.

En paralelo, el drama sigue escalando. Según Baile, el artista aseguró que su ex ha intentado retomar el contacto telefónico, lo que lo llevó a tomar una drástica decisión: bloquearla de WhatsApp.

El golpe emocional, en todo caso, sería profundo. El cantante se siente "decepcionado", "dolido" y "desilusionado" tras el quiebre, especialmente porque —según su entorno— tenía planes serios a futuro con la comediante.

"Él me dice que le ofreció un proyecto de vida a Yamila. Una palabra me dijo: 'yo le ofrecí familia'", agregó Baile.

PURANOTICIA