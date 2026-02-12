Américo rompe el silencio tras polémico quiebre con Yamila Reyna: “Miedo y tristeza”

Américo decidió salir al paso de los rumores que lo persiguen tras el presunto quiebre con Yamila Reyna, la misma mujer con la que en octubre pasado hablaba de matrimonio y planes de vida eterna.

En medio de especulaciones, el cantante optó por el camino más enigmático: Instagram. Desde ahí lanzó una reflexión: "Una pausa... otra vez. Respirar... profundo. Reflexionar... sin discriminar. Mirarse... sin filtros. Observar... a todos y todo (este es el momento). Esperar... con paciencia y fuerza", partió diciendo. Un mensaje que encendió aún más las alarmas.

Pero eso no fue todo. Américo fue más allá y dejó entrever su estado emocional, sin filtros —o al menos eso intentó—: "El silencio siempre ha sido mi consejero más sabio, en mis aciertos y en mis errores, como también mis emociones (aunque aun estoy aprendiendo de ellas). ¿Qué siento ahora? Miedo y tristeza, pero si me lo permito, el tiempo me dará exactamente lo que quiero y necesito...El tiempo me dará lo que necesito...y lo que tanto quiero", añadió. Palabras que para muchos suenan a despedida definitiva.

Como si estuviera escribiendo el epílogo de una historia de amor, el exponente de la cumbia remató con una frase que dejó a sus seguidores sacando conclusiones: "Esta canción siempre me aterriza, esta canción siempre me acompaña, esta canción siempre me invita a comenzar otra vez".

Por si faltaba gasolina al fuego, la periodista Cecilia Gutiérrez reveló detalles de una fuerte discusión entre la pareja, ocurrida este fin de semana tras el Festival Oro Verde Empedrado 2026, en la región del Maule. Un encontrón que habría marcado un antes y un después.

PURANOTICIA