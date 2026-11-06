Américo queda con arresto domiciliario por violencia intrafamiliar contra Yamila Reyna

Una multa cercana a los $800.000, arresto domiciliario diurno y la obligación de participar en un tratamiento para controlar sus impulsos, forman parte de las medidas que deberá cumplir el cantante Américo, luego que un tribunal de San Javier resolviera la causa por violencia intrafamiliar presentada en su contra por Yamila Reyna.

La resolución se produjo en el marco de un procedimiento abreviado acordado por ambas partes. Como parte de las condiciones establecidas, el artista también debió realizar una disculpa pública dirigida a su expareja, la comunicadora argentina, por los hechos registrados el 8 de febrero de 2026.

En su declaración, Américo reconoció su responsabilidad y manifestó: "Quiero pedir públicamente disculpas a Yamila Reyna por los hechos ocurridos con fecha 8 de febrero del 2026. Esos hechos ocurrieron y asumo íntegramente mi responsabilidad por ellos. Quiero expresar que fueron cometidos en un momento de ofuscación sin motivos, puesto que durante la relación sentimental que mantuvimos no hubo hechos que puedan motivar una reacción de esta manera".

Además de las medidas restrictivas y terapéuticas, el intérprete de cumbias deberá cancelar 11 UTM en beneficio fiscal, monto que equivale a casi $800 mil.

La jornada judicial también estuvo marcada por un enfrentamiento verbal entre el cantante y el periodista Gino Costa, quien lo abordó a la salida del recinto para el matinal "Contigo en la mañana", de Chilevisión.

El comunicador, quien es amigo de Reyna, cuestionó a Américo por la denuncia y su responsabilidad en los hechos. La intervención provocó el enojo del artista: "¿Por qué no te sacas el traje del amigo de ella? Yo estoy hablando tranquilamente. Sácate un rato el traje (...) Todo el mundo necesita terapia", respondió el cantante.

Costa rechazó ese planteamiento y le contestó: "No tengo ningún traje, acá hay una mujer que sufrió violencia de tu parte".

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