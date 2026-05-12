Américo es formalizado por VIF: Queda con arraigo y prohibición de acercarse a Yamila Reyna

Este martes, el Juzgado de Garantía de San Javier formalizó a Domingo Vega Urzúa, conocido popularmente como Américo, por los delitos de lesiones en contexto de violencia intrafamiliar (VIF) y daños. La denuncia fue interpuesta por su expareja, la actriz y comediante Yamila Reyna, tras un violento episodio ocurrido durante el Festival de Empedrado.

Según los antecedentes presentados por el Ministerio Público, el altercado incluyó gritos, agresiones físicas y la destrucción del teléfono celular de la actriz. Al respecto, el fiscal Patricio Caroca fue enfático al señalar que “la víctima recibió violencia verbal de alto calibre y violencia física frente a múltiples personas”, recalcando que “el fenómeno de la violencia intrafamiliar no distingue clase social ni ningún tipo de persona”.

El tribunal decretó para el artista las medidas de arraigo nacional y la prohibición absoluta de acercarse o comunicarse con la víctima. Esto último incluye la restricción de referirse a ella de forma directa o indirecta a través de medios de comunicación o redes sociales, especialmente tras la polémica generada por su reciente canción "Actriz", interpretada como un ataque hacia Reyna.

Karin Heim, abogada de la denunciante, explicó que la formalización es un paso sólido en el proceso:"Es la única forma en que un fiscal va a llegar a una decisión de formalizar una causa. Queremos también adherir a lo que pida Fiscalía, que es lo que da más fuerza para una resolución positiva del tribunal".

Pese al arraigo nacional, la defensa del cantante logró una excepción para que este pueda cumplir con su agenda laboral en Argentina, Ecuador y México durante mayo y junio. Para ello, el tribunal fijó una caución económica.

“Se estableció un monto de 5 millones de pesos que es preliminar para estos tres viajes... luego, si esta investigación continúa, se tiene que realizar esta misma discusión”, aclaró el fiscal Caroca.

Desde el entorno de Yamila Reyna, la defensa descartó solicitar prisión preventiva, enfocándose en la protección de la integridad de la actriz y en detener lo que consideran una "victimización secundaria" por parte del imputado.

La abogada Heim concluyó de forma tajante ante los medios: "No hay ningún hecho que pueda cometer ninguna mujer que pueda justificar que un hombre la agreda".

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