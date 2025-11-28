Américo desata revuelo con romántica declaración a Yamila Reyna en su cumpleaños: “Amor de mi vida...”

Américo volvió a encender las redes con un mensaje que desató suspiros, bastantes comentarios y likes. El cantante le dedicó un apasionado saludo de cumpleaños a su prometida, Yamila Reyna, dejando claro —una vez más— que para él no existe otra mujer en el universo.

“El amor de su vida”, como insiste en llamarla, volvió a ser protagonista de uno de los gestos más románticos del artista.

En un posteo cargado de emoción, el ídolo de la cumbia abrió su corazón para celebrar el nuevo año de su amor.

"Feliz cumpleaños @yamireyna. Todas las veces que dije ya sea en público o en íntimo que te convertiste en el amor de mi vida lo sentí de manera muy profunda, logrando ver a la persona que muchos no han visto y a la que menos conocen", comenzó escribiendo.

Luego, lanzó otra frase que hizo suspirar a sus fans: "Por eso hoy sé que te mereces lo que la vida, Dios y el universo entero te pueda regalar. Especialmente el amor, ese que TÚ quieres. Te deseo y te desearé lo mejor siempre... Feliz cumpleaños por siempre amor de mi vida", remató.

Pero este idílico presente contrasta fuertemente con el turbulento pasado amoroso de Yamila Reyna. La argentina vivió uno de los escándalos mediáticos más comentados del año pasado, tras su quiebre con el futbolista “Mono” Sánchez por una infidelidad que la dejó devastada.

En ese entonces, juró que no volvería a apostar por el amor: "No quiero compromiso, no quiero relación estable", declaró.

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado. La llegada de Américo desarmó todas sus defensas y, en menos de un año juntos, terminaron comprometidos en una cena familiar donde él le entregó el anillo que selló el romance.

