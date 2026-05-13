"Amargada": Carmen Gloria Arroyo se lanza contra haters tras recibir duras críticas en redes sociales

Lo que debía ser un momento de humor y cercanía con su audiencia terminó en un tenso cruce digital que no tardó en viralizarse. Carmen Gloria Arroyo, reconocida abogada y conductora, perdió la paciencia tras la ola de críticas que recibió un video inspirado en un reto viral publicado por la cuenta de Instagram de Mega.

A pesar de que el contenido buscaba mostrar una faceta más relajada de la profesional, la sección de comentarios se llenó rápidamente de mensajes divididos, donde la agresividad de algunos usuarios provocó la inmediata reacción de la animadora.

El conflicto escaló cuando una seguidora de la plataforma cuestionó la actitud de los detractores escribiendo entre los comentarios: “Qué onda los comentarios, qué gente más negativa”. Fue en ese preciso instante donde Arroyo decidió intervenir de manera pública y directa para enfrentar a quienes la atacaban.

La conductora fue tajante al responder que estas personas son una "Amargada", añadiendo que "Las redes sociales y el anonimato les permite desahogar contra otros su rabia y frustración", dejando en evidencia su total molestia frente al hostigamiento recibido.

Esta firme postura llega en un momento clave de su carrera, ya que su reciente incorporación a Mega se ha consolidado como uno de los movimientos televisivos más comentados de las últimas semanas.

Si bien su arribo al canal despertó altas expectativas por su trayectoria en programas de ayuda social, también la ha puesto bajo la lupa constante de los internautas, quienes debaten cada paso de este nuevo desafío profesional.

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