Amaia Montero descarta un posible regreso a La Oreja de Van Gogh: "Estoy cabreada"

Amaia Montero descartó un regreso a La Oreja de Van Gogh, esto luego de la salida de la vocalista Leire Martínez.

Durante una intervención telefónica en el programa «TardeAR», la artista se refirió con molestia a rumores que la vinculan con la salida de su colega. “Este tema no tiene nada que ver conmigo”, afirmó.

“Yo no he echado a Leire de La Oreja de Van Gogh ¿Yo he dicho, o algún componente del grupo ha dicho, que voy a volver a La Oreja? Todo esto se lo inventan, y ya me está afectando”, dijo.

Complementando al respecto, la artista dijo que "estoy muy cabreada. Nadie me ha dado vela en este entierro… ni la quiero", indicó, calificando la situación como "una locura".

Además, desmintió que haya estado alejada de la música por ocio. “No he estado dos años y medio en las Bahamas de vacaciones. Sabéis de dónde vengo y esto me está afectando bastante”.

