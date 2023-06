Álvaro Rudolphy y su vida lejos de la televisión: "Estoy muy contento"

El actor nacional Álvaro Rudolphy, se encuentra alejado de los sets de televisión y su clásico papel como galán de teleseries, siendo su última participación cuando protagonizó la ficción de Mega “Juegos de poder”, el año 2019.

Bajo este contexto, el intérprete reveló que si bien se encuentra distante de la pantalla, sigue apegado al trabajo artístico, estrenando este viernes la nueva obra “Match” en el Teatro Mori de Vitacura, de la cual participa como guionista y protagonista.

“Ahora tengo la posibilidad de enfocarme de lleno, en esta “nueva faceta”. Me llena, me gusta, me completa, por decirlo de alguna manera. Estoy muy contento de poder dedicarle tiempo, de desarrollar mis historias, con mis guiones y mis personajes. Es un buen proceso por el que estoy pasando”, relató el protagonista de “Perdona Nuestros Pecados” en conversación con el sitio de espectáculos Fotech.

Sobre su nuevo proyecto, Rudolphy indicó que “yo enganché en esto, yo nunca he estado en una de estas aplicaciones, pero las encuentro, por decir lo menos, curiosísimas, es algo bien particular, es una nueva forma de relacionarse, es un mundo que yo he ido conociendo, porque tal como dices tú, tengo amigos que están o han estado en la aplicación y he sabido muchas historias”.

Al ser consultado sobre un eventual regreso a la televisión, el intérprete explicó en conversación con el medio mencionado anteriormente que “estoy tan metido en esto que estoy haciendo ahora, los guiones, los podcast, el teatro, no he tenido tiempo de pensar. Estoy enfocado ahora en escribir otro podcast, tengo una serie de pequeños relatos cortos que podría llevarlos a audio. También estoy viendo otra obra a futuro y tengo un par de guiones de cine que quiero poder desarrollar. Estoy súper enfocado en eso, así que ahí están todas mis energías”.

