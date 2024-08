Álvaro Rudolphy y remake de «Amores de Mercado» en Mega: "No es fácil de hacer"

Con su doble personaje en la teleserie de TVN «Amores de Mercado», Álvaro Rudolphy se consolidó como uno de los principales actores del país.

Y es que su interpretación como Pelluco, pero también como Rodolfo Ruttenmeyer, es recordada hasta el día de hoy por muchos chilenos.

Ahora Mega confirmó que hará un remake de esta teleserie que en su capítulo final, el año 2001, marcó impresionantes 64 puntos de rating.

Y Pedro Campos Di Girólamo fue el actor elegido para hacer de Pelluco y Rodolfo.

Tras conocerse todos estos detalles, Álvaro Rudolphy entregó su opinión sobre esta nueva versión que tendrá la teleserie, en conversación con «Los Reyes del Drama».

En primer lugar, el actor nacional aseguró que "no es una teleserie fácil de hacer", pero que "me parece fantástico, me parece bien y espero que funcione".

De igual forma, sostuvo que "le deseo lo mejor a mis colegas actores, la verdad".

También remarcó que "nosotros improvisamos harto, inventamos harto, sobretodo cuando teníamos escenas con Claudio Arredondo. Jugábamos, inventábamos, improvisamos. Eso no estaba en el guión original".

Rudolphy indicó que "tienen un elenco bueno, un elenco potente, así que no tendría porqué no irles bien así que les deseo lo mejor, de verdad".

Por último, le dio un consejo a Pedro Campos, invitándolo a "jugar sin mirarse, desparpajadamente. Soltar, soltar y dejar que el niño de uno salga a jugar".

