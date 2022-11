Alvaro Gómez revelará detalles de abuso sexual que sufrió en su infancia en manos de un sacerdote de su colegio

La noche de este lunes, Canal 13 emitirá un nuevo episodio de su estelar “Juego Textual”, donde Sergio Lagos recibirá como invitado al actor nacional Alvaro Gómez, a quien sus panelistas llevarán al límite en las diversas secciones del espacio.

Bajo este contexto, el intérprete recordará el complejo más momento que debió atravesar en su vida: cuando a los 13 años fue abusado sexualmente por un sacerdote de su colegio.

Según su propio relato, todo comenzó cuando el religioso lo apartó de la sala de clases para palparlo y así, supuestamente, ternerlo a modo de ejemplo para evaluar el estado físico de niños de escasos recursos. “Afortunadamente, no fue con violencia. Lo que me pidió fue medirme otras partes de mi cuerpo, no me tocó nunca. Pero obviamente, si estás desnudo frente a otra persona, te sientes muy vulnerable y sin herramientas para defenderte, porque eres chico”, detallará Gómez la noche de este lunes.

Sobre este episodio, el actor aseguró que guardo silencio por varios años, hasta que decidió revelárselo a su familia, lo que provocó un punto de quiebre en su núcleo. “Asimilé que era abuso como 4 años después, cuando tenía 18 y le conté a mi vieja, y quedó la cag***”, relatará.

“Él era uno de esos curas que iban a comer a mi casa porque mi familia era bastante religiosa. Desde entonces el punto de vista de mi familia cambió radicalmente. Con el tiempo, incluso se convirtieron en uno de los precursores para sacar al obispo Barros de Osorno”, indicó el actor, episodio de “Juego Textual” que será emitido en horario prime la noche de este lunes, a través de las pantallas de Canal 13.

