Álvaro Díaz destaca la experiencia de 31 Minutos en el Tiny Desk y confirma una nueva etapa del proyecto

Álvaro Díaz, cocreador de 31 Minutos y voz del recordado Juan Carlos Bodoque, compartió detalles sobre la reciente presentación del grupo en el Tiny Desk Concert de NPR.

En conversación con Lo que Queda del Día de Radio Cooperativa, el realizador relató cómo fue la llegada del equipo a los estudios de la cadena estadounidense y destacó la buena acogida que recibieron por parte del personal.

Díaz comentó que la conexión con el equipo técnico de NPR fue rápida y natural, al punto de que participaron activamente en el desarrollo del show, aportando ideas y entusiasmo durante la grabación.

"Hay una imagen que es muy emocionante, que es George, un sonidista del Tiny, que sale moviendo el brazo del bajista de 'Arwrarwrirwrarwro'", señaló.

"Cuando ves que alguien del equipo (de NPR) ya está moviendo un títere o proponiendo ideas, sabes que todo va a salir bien", agregó Díaz.

Luego, el cocreador de la exitosa serie reveló que durante la emocionante presentación había un público de unas 40 personas, entre funcionarios y algunos chilenos que lograron asistir.

"Nos abrazamos y tocamos con ellos. Muchos funcionarios que habían ido con sus hijos", añadió.

"Faltó el C-H-I nomás", complementó, en tono de broma.

Finalmente, bajo esta misma línea, Díaz se refirió a los próximos pasos del proyecto, por lo que señaló que esta presentación se enmarca dentro de una fase más amplia. "Está dentro de lo que va a empezar ahora, que es promover la película, una película que tiene el mismo espíritu del Tiny Desk. Va a ser un buen cierre de año para 31 Minutos".

PURANOTICIA