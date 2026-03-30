Álvaro Ballero volvería al mundo de los realities junto a su ex con un millonario contrato

El siempre polémico exchico reality Álvaro Ballero estaría listo para regresar a la pantalla chica, pero no de cualquier manera: con un proyecto que ya empieza a generar ruido en el mundo del espectáculo. ¿La apuesta? El reality "¿Volverías con tu ex?", donde protagonizaría un reencuentro que promete incomodar a más de uno junto a su expareja, Ludmila Ksenofontova.

Según destapó La Hora, la dupla no habría llegado por amor al arte precisamente. Ambos habrían firmado contratos millonarios para sumarse al espacio, con cifras que alcanzarían los $50 millones mensuales en el caso de Ballero y cerca de $25 millones para Ksenofontova.

Y como si el dinero no fuera suficiente condimento, el posible ingreso de los ex tortolitos pondría sobre la mesa una bomba emocional: historias pendientes, recuerdos incómodos y una relación que, al parecer, todavía da para titulares.

Pero ojo, porque el drama no termina ahí. Actualmente, Ballero mantiene una relación con María José Reyes, lo que abre la puerta a un escenario cargado de tensión, celos y polémicas que podrían convertir este reality en un verdadero campo de batalla sentimental.

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