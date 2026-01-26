Álvaro Ballero sorprende acompañado de misteriosa mujer en medio de rumores de romance

Este fin de semana surgieron fuertes rumores sobre un posible nuevo romance de Álvaro Ballero. El exchico reality, quien el año pasado confirmó el fin de su matrimonio con Ludmila Ksenofontova, habría vuelto a creer en el amor.

Según reveló el portal Infama, una fuente aseguró haber visto a Ballero besándose con una mujer desconocida al interior de un automóvil, lo que llamó la atención considerando que meses atrás él había manifestado públicamente su intención de reconquistar a su exesposa.

Horas más tarde, el propio Álvaro alimentó las especulaciones al compartir en sus historias de Instagram imágenes junto a la misma mujer, con quien asistió a un matrimonio durante el fin de semana. En las fotografías se les ve cercanos y sonrientes, acompañados de canciones románticas, pero sin etiquetar a su acompañante.

El episodio no pasó desapercibido entre sus seguidores, especialmente porque coincidió con el cumpleaños de Ludmila Ksenofontova; algunos lo interpretaron como una indirecta. Además, Infama difundió el testimonio de un seguidor que aseguró haberlos visto besándose tras el evento, en una bencinera.

