Álvaro Ballero siembra dudas sobre su actual relación y reaviva la llama con su expareja en medio de posible regreso a polémico reality

A través de redes sus redes sociales, Álvaro Ballero no se guardó nada y habló sobre su relación actual con María José Reyes. Con un discurso cargado de dudas e insinuaciones dejó claro que su futuro amoroso parece pender de un hilo junto a Reyes, todo esto por un supuesto proyecto laboral que podría cambiarlo todo.

Cuando le preguntaron directamente por su relación, el chico reality dejó más interrogantes que respuestas, alimentando aún más el misterio sobre el estado real de su romance.

"Es una respuesta complicada. Probablemente se viene un proyecto importante, muy desafiante, que lo más seguro voy a tener que enfrentarlo solo", expresó Ballero.

Pero eso no fue todo. Ballero también se metió en terreno peligroso al ser consultado por las inevitables comparaciones entre su actual pareja y su ex, Ludmila Ksenofontova.

"Es feo hacer comparaciones, pero son sumamente distintas. Son dos personas luminosas, felices, inteligentes, guapísimas (...) Pero una es mucho más cariñosa que la otra", aseguró.

Como si faltara más leña al fuego, el nombre de Ludmila volvió a aparecer con fuerza ante la posibilidad de que Ballero se sume al reality "Volverías con tu ex 2", escenario perfecto para un reencuentro explosivo.

Y lejos de bajarle el perfil, él mismo se encargó de remarcar lo importante que sigue siendo en su vida.

"¿Cómo la voy a olvidar? Es la madre de mis hijos, sin lugar a duda, la persona más importante que he conocido en mi vida", sostuvo.

"No sé si uno se puede reenamorar, pero más allá del enamoramiento, la admiración es lo que se mantiene y eso hacia ella siempre va a estar", reflexionó Álvaro.

¿Entonces vuelve o no vuelve al encierro? Por ahora, ni él mismo lo tiene claro.

"No lo sé aún, no he firmado contrato. Es un desafío muy grande, algo que no esperaba a mis 43 años, pero nadie sabe lo que se viene", concluyó.

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