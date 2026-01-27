Álvaro Ballero rompe el silencio tras compartir fotos con misteriosa mujer: “Decidí dar vuelta a la página”

Álvaro Ballero volvió a encender las redes este fin de semana luego de compartir una serie de fotografías acompañado de una mujer que rápidamente desató rumores y especulaciones.

El ex chico reality, que hace solo algunos meses confirmó el fin de su matrimonio de 17 años con Ludmila Ksenofontova, se dejó ver relajado, sonriente y muy bien acompañado, lo que llevó a muchos a asumir que ya habría una nueva relación en su vida.

La incógnita no tardó en resolverse. En el mundo de la farándula comenzó a circular el nombre de la mujer que aparece junto a Ballero y fue Claudia Ossandón, creadora de contenido de espectáculos, quien aseguró que se trataría de Trini Hernández Rosselot, una profesional vinculada al ámbito del bienestar y la estética.

Las imágenes no pasaron desapercibidas y generaron una ola de comentarios, varios de ellos críticos, apuntando a que Ballero habría pasado página demasiado rápido tras su quiebre matrimonial. Sin embargo, el ex rostro televisivo no se quedó callado y salió a responder con una declaración bastante directa.

"Ludmila está con pareja hace mucho, no sé exactamente cuánto, pero lo está. Recién me enteré hace casi tres semanas; desde ese día decidí dar vuelta a la página y permitirme volver a ser feliz", afirmó.

La polémica continuó al día siguiente, cuando Ludmila Ksenofontova celebró su cumpleaños y compartió un reel en redes sociales. Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en vincular la publicación con la supuesta nueva relación de su exmarido, dejando una serie de comentarios que la aludían directamente.

"Ayer subí un reel por mi cumpleaños y es impresionante tantos comentarios innecesarios. Con Alvaro estamos separados, cada uno puede rehacer su vida", respondió Ludmila, dejando clara su postura.

PURANOTICIA