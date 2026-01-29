Álvaro Ballero pide perdón públicamente a Ludmila Ksenofontova tras revelar su romance: “Aún a los 43 años uno puede cometer errores”

Aún queda por hablar sobre la historia entre Álvaro Ballero y su exesposa Ludmila Ksenofontova, la cual sigue sumando capítulos. Todo comenzó cuando Ballero decidió filtrar que su ex estaba en una nueva relación, desatando un tsunami de comentarios, críticas y debates en redes sociales.

Cansada de los ataques, la propia Ksenofontova salió a enfrentar la situación y publicó los mensajes ofensivos que ha recibido desde que la noticia se hizo pública.

“Cada uno tiene su tiempo para contar sus cosas”, evidenció ella durante la tarde del 27 de enero en Instagram, citando uno de los posts informativos que salieron de su presente amoroso; “y si uno no quiere contar, también es válido”, aclaró.

Pero la aclaración no terminó allí: “Aquí, a mí no me preguntaron si yo quería contar o no”, aseguró ella, dejando en evidencia el rol de su exmarido como “mensajero” involuntario de su vida privada.

Álvaro Ballero intenta apagar el fuego

Tras el revuelo, Ballero decidió publicar unas disculpas en sus redes sociales, tratando de calmar la tormenta que él mismo provocó.

“Aún a los 43 años uno puede cometer errores y dañar sin querer a las personas más importantes a tu alrededor”, comenzó diciendo el exchico reality, intentando justificar su filtración.

“Ya extendí mis disculpas a la madre de mis hijos por exponerla aquí, lo que menos esperaba era la ola de reacciones negativas y malos comentarios que gratuitamente nos han afectado como familia”, continuó, tratando de poner paños fríos.

“Ludmila sigue siendo una mamá increíble y una mujer admirable por donde se le mire”, añadió, en un intento de limpiar su imagen.

Finalmente, cerró con una declaración que busca marcar una “nueva etapa”: “Desde ahora mi foco estará en proteger a mi familia independientemente a que estemos separados, seguimos siendo una familia consolidada”.

