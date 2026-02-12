Alvaro Ballero impacta con fotografías en sus redes con su nueva pareja

Alvaro Ballero no pierde tiempo tras su separación de Ludmila Ksenofontova. El ex chico reality decidió dejar atrás el drama y presumir públicamente su nuevo romance.

"Decidí dar vuelta a la página y permitirme volver a ser feliz", confesó el propio Ballero hace unas semanas, dejando en claro que no hay vuelta atrás.

Ahora, el ex Protagonista de la Fama compartió nuevas imágenes junto a su pareja, esta vez disfrutando de una tarde de piscina con trajes de baño que no pasaron desapercibidos.

Los registros generaron revuelo entre sus seguidores, quienes no solo celebran el entusiasmo de Álvaro por este nuevo romance, sino que además quedaron impactados con su transformación física. En las fotos, el ex reality luce una figura esbelta y tonificada, con abdominales y oblicuos marcadísimos que dejan en evidencia su disciplina en los últimos meses.

¿Quién es la mujer que conquistó a Ballero?

Al principio reinó la confusión sobre la identidad de la nueva pareja de Alvaro, pero ahora Adriana Barrientos finalmente reveló que se trata de María José, una mujer de 40 años que trabaja como recepcionista en el gimnasio Youtopia.

"Trabaja como recepcionista de un gimnasio estupendísimo en la comuna de Vitacura. Es una niña súper dulce, ella es madre. Entiendo que ella está sumamente y con toda razón del mundo, enamorada de Álvaro", comentó La Leona en Zona de Estrellas.

Con esta revelación, queda claro que Alvaro no solo está enfocado en su nueva pareja, sino también en mostrar un cambio radical en su vida y en su físico. El ex reality parece decidido a demostrar que los capítulos complicados quedan atrás y que la felicidad, esta vez, es suya.

