Álvaro Ballero desmiente con pruebas a Ludmila Ksenofontova tras acusación por trámite de divorcio en reality show

Un tenso momento se vivió en el más reciente capítulo de "Volverías con tu ex? 2", luego de que Ludmila Ksenofontova abordara el estado del proceso de divorcio que enfrenta con Álvaro Ballero, lo que desató un nuevo conflicto tanto al interior del reality como fuera de él.

La controversia surgió durante una conversación en la Cabaña de las Tentaciones, cuando su compañero "Kaoto" le preguntó si ya estaba oficialmente divorciada. En ese contexto, la participante rusa aseguró:

"Es que creo que le llegó el cese que yo mandé y él no lo firmó", afirmó Ludmila ante las cámaras.

Sus declaraciones generaron inmediatas reacciones entre los participantes. Uno de ellos fue Luis Mateucci, quien cuestionó la supuesta actitud de Ballero al señalar:

"Las personas esas que piensan que no firmando las van a retener… ¿en qué están pensando?".

El conflicto continuó tras el reencuentro entre ambos luego de la fiesta de solteros. En la conversación, Ludmila le comentó a Ballero los acercamientos que tuvo con otros participantes, lo que provocó una dura respuesta del exchico reality.

"Lo que hizo Carlos me parece muy inapropiado, y que tú lo hayas permitido es súper inapropiado, es muy sexual, me parece pésimo… Estás jugando con todos los hombres. Aquí se confirma que lo nuestro nunca fue", recriminó Álvaro Ballero antes de que Ludmila se retirara sin responder.

Debido al desfase entre las grabaciones y la emisión del programa, Álvaro Ballero ya se encuentra fuera del reality y utilizó sus redes sociales para desmentir categóricamente las declaraciones de la madre de sus hijos.

A través de sus historias de Instagram, el ganador de "Protagonistas de la fama" compartió el extracto del programa junto a un mensaje en el que aseguró:

"Yo hice primero el cese, notable cómo mienten y opinan estupideces", escribió.

Para respaldar su versión, Ballero publicó una fotografía del documento legal emitido por el Registro Civil de Limache, fechado el 8 de agosto de 2025, el que, según indicó, acredita que fue él quien inició de manera unilateral el trámite de cese de convivencia hace casi un año.

El documento señala: "El compareciente expresa su voluntad de poner fin a la vida en común, originada por el matrimonio precedentemente individualizado", texto que el exchico reality exhibió para respaldar su versión frente a los dichos emitidos por Ludmila durante el programa.

PURANOTICIA