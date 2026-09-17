Álvaro Ballero comparte íntima fotografía junto a su nueva pareja en redes sociales

Álvaro Ballero volvió a hacer noticia en el mundo del espectáculo luego de compartir una fotografía en redes sociales donde aparece junto a su nueva pareja.

La íntima imagen del exchico reality se da a conocer tras su comentado quiebre matrimonial con la rusa Ludmila Ksenofontova.

Su nueva pareja se llama Valentina Schnitzer, tiene 35 años, es veterinaria de profesión y también se desempeña como influencer en redes sociales.

En la imagen, la pareja aparece recostada sobre una cama, mientras Schnitzer acaricia la cabeza de Ballero, quien sonríe ante la cámara.

Al respecto, escribió en la publicación que "sé que no te gusta mucho esta fotografía, por estar sin polera jejejé, pero amor, lo que siento por ti es más importante que cómo luzco. Ya entraste en mi corazón y nadie te sacará de aquí".

Asimismo, dijo sentirse "feliz como hace años no lo sentía".

De igual forma, Ballero agregó que "me enseñaste en solo días a cuestionar mis pasos, desde papá hasta pareja, así seguiré, siendo todo lo que necesito y merezco. Gracias por llegar en un minuto tan quebrado y elegirme. Te amo".

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