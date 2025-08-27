Álvaro Ballero anuncia quiebre con Ludmila Ksenofontova tras 17 años de matrimonio: "Este proceso ha sido el más difícil y doloroso de mi vida"

El exchico reality y figura televisiva, Álvaro Ballero, confirmó a través de sus redes sociales, el término de su relación con Ludmila Ksenofontova, con quien estuvo casado durante 17 años.

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Ballero señaló que ambos han decidido tomar distancia y reflexionar sobre su vínculo, destacando la familia que formaron juntos, compuesta por sus cuatro hijos.

"Somos un matrimonio de 17 años de historia, con una sólida familia compuesta por 4 increíbles y empoderados niños, hoy hemos decidido tomar tiempo, reflexionar y separarnos", comenzó diciendo.

Luego, el ganador de "Protagonistas de la fama" aseguró que "este proceso ha sido el más difícil y doloroso de mi vida, aquí no hubo engaño, pero los últimos años han sido tan difíciles que han afectado inevitablemente a la relación".

"Esta será toda la comunicación que daré, por respeto a nuestra familia y relación no emitiré ningún comentario más de lo expresado aquí", enfatizó.

"Le deseo a Ludmila lo mejor, porque para mí seguirá siendo la persona más importante e inspiradora en mi vida y la mejor madre que mis hijos podrían haber tenido", cerró el exchico reality.

Cabe recordar que Ballero y la bailarina Ksenofontova se conocieron en el año 2008 mientras participaban en el programa "Estrellas en el Hielo", luego se casaron y tuvieron cuatro hijos: Milla, Vika, Ivana y Santino.

