Álvaro Ballero aclara rumores sobre su separación con Ludmila Ksenofontova: "La opaqué y esta es mi consecuencia"

A una semana de confirmar su separación, Álvaro Ballero decidió referirse públicamente a los motivos que llevaron al quiebre de su relación con la bailarina rusa Ludmila Ksenofontova.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, el exintegrante de realities desmintió los rumores que circulaban, los cuales apuntaban a que el conflicto se habría originado por su supuesta negativa a que Ksenofontova retomara su carrera profesional.

"Estas semanas han sido terribles, el dolor más profundo que he sentido, para mí el matrimonio era para toda la vida, pero me equivoqué una y otra vez, estoy tratando de mejorar, ser mi mejor versión", comenzó diciendo, acompañado de una fotografía de la madre de sus cuatro hijos.

Luego, afirmó que: "No es cierto que no la dejaba trabajar como escriben sus seguidoras o especulan los medios, no fue así. Es más, este último tiempo le pedí que se reincorpore como profesional, y apoyé en casa".

Tal como informó el exchico reality, en relación con la reincorporación de Ludmila al circo fue "el inicio del fin, dicotómicamente el circo nos unió y después nos separó".

Finlamente, Ballero agradeció por los 17 años de relación: "Ludmila es esta imagen, pura luz y brillo, pero la opaqué y esta es mi consecuencia (...) Gracias por estos 17 años. Gracias por ser el ser más increíble y luminoso que se topó con este ogro".

PURANOTICIA