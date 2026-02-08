Alta sintonía marcó el cierre del Festival Palmenia Pizarro en San Felipe

Un gran marco de público y una alta sintonía televisiva marcaron la jornada de cierre del Festival de la Canción Palmenia Pizarro 2026, realizado este fin de semana en el Estadio Municipal de San Felipe, en su vigésima tercera edición, organizada por la Municipalidad de la comuna en conjunto con un canal de televisión abierta.

La segunda y última noche, realizada el sábado 7 de febrero, tuvo como grandes protagonistas a Los Jaivas, quienes repasaron su extensa trayectoria y clásicos que marcaron generaciones, además del humor de Mauricio Flores, que hizo reír al público con personajes como “Melame” y “Tony Esbelt”, para cerrar con una verdadera fiesta bailable a cargo de La Combo Tortuga.

En términos de audiencia, el evento logró liderar el rating del horario prime, registrando entre las 22:09 y las 02:41 horas un promedio de 380.631 personas por minuto, superando a otras señales de la televisión abierta durante el mismo bloque.

La primera jornada, realizada el viernes 6, también contó con una variada parrilla artística que incluyó a Alanys Lagos, la comediante Monse Jerez y la cantante urbana Loyaltty, consolidando una programación diversa que combinó música emergente, humor y propuestas populares.

La conducción del certamen estuvo a cargo de Karla Constant y Nacho Gutiérrez, quienes acompañaron el desarrollo del festival con cercanía y dinamismo, aportando al éxito de un evento que volvió a posicionar a San Felipe y al Valle del Aconcagua como un polo relevante de espectáculos estivales a nivel nacional.

