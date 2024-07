Allison Göhler revela conversación con Monserrat Álvarez por supuesta "mala onda" entre ambas

La meteoróloga Allison Göhler se ha integrado como rostro estable de «Contigo en la mañana», donde comparte con Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez.

En el matinal ha tomado un rol más protagónico, lo que según «Que te lo digo» de Zona Latina, habría generado tensiones con la conductora.

Ante aquellos comentarios, la profesional rompió el silencio para desmentir lo que se dijo.

"Se estaba hablando en algunos portales de que yo odiaba la Monse y que la Monse me odiaba a mí. ¡Pero por qué dicen esas tonteras! ¡De verdad! A la Monse la conocí en Canal 13, compartíamos camarín en el tiempo del Bienvenidos y siempre hubo buena onda", dijo en diálogo con La Cuarta.

La nacida en San Antonio aseguró que conversó del rumor con su compañera de trabajo: “‘¡Monse, dicen que nos odiamos!’, le comenté, ‘¡te juro que no te odio!’, Y la Monse me dijo: ‘Ay, yo tampoco te odio!’”, relató.

Incluso, la periodista le brindó una suerte de consejo a la meteoróloga, el que seguirá 'al pie de la letra'.

“No te preocupes, siempre la gente hablará de cosas; yo sinceramente no reviso estas cuestiones porque no me hago problema. Tú haz lo mismo”.

(Imagen: @allisongohler)

